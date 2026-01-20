«На Севере – жить!»: в Апатитах индекс качества городской среды вырос на 32%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили реализацию губернаторского плана «На Севере – жить!» в Апатитах.

«Город активно меняется, становится уютнее и комфортнее. Так, с 2020 года индекс качества городской среды вырос на 32%, – это очень хорошая динамика, доля благоустроенных дворов увеличилась на 15%, отремонтировано свыше 220 тысяч кв. м дорог, реализовано 16 инициативных проектов, полностью обновлен парк общественного транспорта», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Во всех социальных учреждениях проведены ремонтные работы, многие из них стали настоящими точками притяжения для северян и гостей региона, например, библиотека имени Л.А. Гладиной, Дворец культуры им. Егорова, Дворец спорта «Атлет» и его лыжные трассы, ледовая арена спортивной школы «Юность» – здесь накануне завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию.

Созданы пространства кластера «СОПКИ», в том числе уникальные «СОПКИ.СПОРТ», адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программ «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект», а также благодаря сотрудничеству с промышленными предприятиями обновляются школы, детские сады, филиал МАУ, колледжи.

Проведен капремонт во взрослой и детской поликлиниках, созданы новые общественные пространства, построен ФОК. В этом году также запланирована реализация ряда проектов, в том числе создание объекта комфортной городской среды «Любкино болото», капремонт детского сада, школы искусств и детско-юношеской библиотеки.

«При содействии нашего надежного партнера, компании «ФОСАГРО», завершается строительство общежития филиала МАУ. Напомню, что у нас подписано ещё одно соглашение – с компанией «Акрон», в его рамках также запланирован целый набор мероприятий, направленных на развитие города Апатиты. Нельзя забыть и про нашего знаменитого земляка Андрея Малахова, который вкладывает в развитие города не просто средства, а душу и эмоции, за что ему огромное спасибо. Благодарю за активность и администрацию города – настоящую команду, на которую можно положиться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о развитии города сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова.

