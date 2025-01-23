«На Севере – жить»: в Апатитах планируют благоустроить Любкино Болото

Глава региона Андрей Чибис 22 января провёл рабочее совещание с представителями профильных ведомств по вопросам развития территорий и благоустройства общественных пространств. Речь шла о долгосрочном планировании – до 2030 года.

Губернатор обозначил основные направления работы на текущий год и ближайшую пятилетку в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«За прошедшее время было сделано немало для удобства и комфорта жителей, чтобы их города были не просто красивыми, но ещё и функциональными, чтобы в них хотелось жить. За предыдущие годы в том числе благоустроено 147 общественных пространств в 25 муниципалитетах. И работы впереди предстоит ещё очень много», – отметил Андрей Чибис.

«Мероприятия, которые были включены в стратегический план региона, составлены с учётом новых национальных проектов, мастер-планов и поручений президента Владимира Путина», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Во время совещания губернатор Мурманской области особое внимание обратил на важность благоустройства парковых зон, которые неизменно остаются местами притяжения для отдыха северян. Так, в Апатитах планируют благоустроить Любкино Болото.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Мончегорске и Североморске преобразят центральные парки. А в Коле в этом году планируют приступить ко второму этапу реконструкции Поморской набережной. Напомним, что эти три объекта вошли в число победителей и финалистов IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/