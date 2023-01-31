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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 14:00

На Севере – жить: в большинстве муниципалитетах Мурманской области автопарк общественного транспорта обновлен на 100%

Подвижной состав автопарка, обслуживающий автобусные маршруты в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Полярных Зорях, Ловозерском районе и Печенгском округе, обновлён на 100%.

Ежедневно на линии работает 351 автобус и троллейбус. 77% от всего числа транспортных средств выпущены менее 5 лет назад. В этом году работа по обновлению автопарка продолжится.

Об итогах реализации стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить» за 2022 год рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова на заседании регионального правительства.

Она обратила внимание, что с учётом пожеланий жителей полная информация о городском, пригородном и междугороднем сообщении теперь представлена в открытом доступе: на портале транспортсевера.рф и картографических сервисах 2ГИС и Яндекс Карты. За движением общественного транспорта теперь можно следить онлайн, а на сайте транспортсевера.рф оценивать качество оказанных услуг.

Ещё одна опция в общественном транспорте, на которую поступал запрос от жителей, – система безналичной оплаты проезда. Ею охвачен 91% транспортных средств. Уже в этом году абсолютно во всех автобусах и троллейбусах можно будет заплатить одним касанием.

С учётом приоритетов, обозначенных северянами, региональный минтранс проанализировал дорожно-транспортные происшествия и обследовал автомобильные дороги на которых они происходили. Эксперты определили 57 аварийно-опасных и потенциальных аварийно-опасных участков. На 36 участках уже установлены комплексы фотовидеофиксации дорожно-транспортных происшествий, а в этом году они появятся на всех вышеуказанных опасных участках. Также на 2023 год запланировано создание системы контроля соблюдения правил остановки и стоянки автотранспортных средств.

Как сообщает региональное Министерство транспорта, ещё один итог реализации народного плана – расширение географии полетов из аэропорта региона. В минувшем году появилось два новых авиационных маршрута «Мурманск – Тюмень» и «Мурманск – Нарьян-Мар». В 2022 году выделялись субсидии на 7 маршрутов воздушного транспорта, в планах на 2023 год – 6 маршрутов.

Также министр сообщила, что в регионе в рамках реализации плана по направлению ремонта дорожной сети отремонтировано около 66 км автомобильных дорог местного значения, а также более 80 тысяч кв. метров тротуаров, входящих в их состав.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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