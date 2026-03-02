«На Севере — жить!»: в Ловозерском округе благоустроено 22 двора, установлено 14 детских площадок, реализовано 46 проектов инициативного бюджетирования

За последние 6 лет на территории Ловозерского округа отремонтировано здание поликлиники и приемного отделения центральной районной больницы. В системе образования реализовано 10 проектов по обновлению образовательных учреждений на общую сумму более 41,0 млн рублей. Отремонтировано 5 объектов спорта. В посёлке Ревда и в селе Ловозеро открыты общественные пространства «СОПКИ.СПОРТ».

Сегодня во время оперативного совещания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко подчеркнула, что во всех муниципалитетах региона управленческие команды реализуют президентские национальные проекты и губернаторский план «На Севере — жить!». Это позволяет проводить преобразования комплексно и максимально эффективно.

«Из значимых изменений для жителей Ловозерского округа это укомплектованность медперсоналом медучреждений. В 2025 году по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» пришли работать 10 специалистов. В сфере образования тоже перемены - во всех школах округа открыты и оборудованы центры «Точка роста». В Ловозерской школе создана современная столовая-арт-кафе «Место общения». В Ревдской школе работает пространство «Уникум» для подготовки к олимпиадам», – рассказала Оксана Демченко.

Подробнее по теме доложил глава муниципального образования Евгений Магомаев.

По губернаторскому проекту «Арктическая школа» в детском саду №3 Ревды в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья выполнен ремонт и оборудовано групповое помещение.

В средне-образовательной школе им. В.С. Воронина» при содействии государственной корпорации «Росатом» оборудован учебный класс «Горняк будущего».

В коммунальной сфере решена проблема с некачественной водой. В Ревде построен новый центральный водовод стоимостью более 60 млн рублей. Отремонтировано 17 многоквартирных домов, включая полную замену лифтов. Благоустроено 22 дворовых территории, установлено 14 детских площадок. Реализовано 46 проектов инициативного бюджетирования.

«Губернаторский план «На Севере – жить!» позволил Ловозерскому округу существенно повысить качество жизни населения, продвинуться в решении важнейших вопросов. И люди действительно увидели и оценили эти положительные изменения. Благодарю Андрея Владимировича и команду правительства Мурманской области за поддержку», - сказал Евгений Магомаев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552970/?sphrase_id=7342104#&gid=1&pid=2

Видео: https://vk.com/video-120229555_456241619