Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 17:30

«На Севере — жить!»: в Ловозерском округе благоустроено 22 двора, установлено 14 детских площадок, реализовано 46 проектов инициативного бюджетирования

За последние 6 лет на территории Ловозерского округа отремонтировано здание поликлиники и приемного отделения центральной районной больницы. В системе образования реализовано 10 проектов по обновлению образовательных учреждений на общую сумму более 41,0 млн рублей. Отремонтировано 5 объектов спорта. В посёлке Ревда и в селе Ловозеро открыты общественные пространства «СОПКИ.СПОРТ».

Сегодня во время оперативного совещания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко подчеркнула, что во всех муниципалитетах региона управленческие команды реализуют президентские национальные проекты и губернаторский план «На Севере — жить!». Это позволяет проводить преобразования комплексно и максимально эффективно.

«Из значимых изменений для жителей Ловозерского округа это укомплектованность медперсоналом медучреждений. В 2025 году по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» пришли работать 10 специалистов. В сфере образования тоже перемены - во всех школах округа открыты и оборудованы центры «Точка роста». В Ловозерской школе создана современная столовая-арт-кафе «Место общения». В Ревдской школе работает пространство «Уникум» для подготовки к олимпиадам», – рассказала Оксана Демченко.

Подробнее по теме доложил глава муниципального образования Евгений Магомаев.

За последние 6 лет на территории Ловозерского округа отремонтировано здание поликлиники и приемного отделения центральной районной больницы. В системе образования реализовано 10 проектов по обновлению образовательных учреждений на общую сумму более 41,0 млн рублей. Отремонтировано 5 объектов спорта. В посёлке Ревда и в селе Ловозеро открыты общественные пространства «СОПКИ.СПОРТ».

По губернаторскому проекту «Арктическая школа» в детском саду №3 Ревды в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья выполнен ремонт и оборудовано групповое помещение.

В средне-образовательной школе им. В.С. Воронина» при содействии государственной корпорации «Росатом» оборудован учебный класс «Горняк будущего».

В коммунальной сфере решена проблема с некачественной водой. В Ревде построен новый центральный водовод стоимостью более 60 млн рублей. Отремонтировано 17 многоквартирных домов, включая полную замену лифтов. Благоустроено 22 дворовых территории, установлено 14 детских площадок. Реализовано 46 проектов инициативного бюджетирования.

«Губернаторский план «На Севере – жить!» позволил Ловозерскому округу существенно повысить качество жизни населения, продвинуться в решении важнейших вопросов. И люди действительно увидели и оценили эти положительные изменения. Благодарю Андрея Владимировича и команду правительства Мурманской области за поддержку», - сказал Евгений Магомаев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552970/?sphrase_id=7342104#&gid=1&pid=2

Видео: https://vk.com/video-120229555_456241619

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сэкономили на огурцах и моркови, потратили больше на яйцах куриных и телевизорах-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выразили недовольство качеством уборки придомовой территории и подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»