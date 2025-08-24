«На Севере — жить!»: в мурманском детсаду №15 появился современный спортзал

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 на улице Спартака, 13 областного центра — одно из 16 мурманских учреждений, которые в 2025 году стали победителями губернаторского проекта «Арктическая школа» в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Гранты на обновление и создание пространств получили 7 детских садов, 7 школ и два учреждения дополнительного образования.

Результат обновления в МАДОУ №15 22 апреля оценил врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

Как отметил Иван Лебедев, здесь выполнен ремонт спортивного зала, завершена отделка стен, установлен подвесной потолок, уложен спортивный линолеум, завершены электромонтажные работы, закуплен новый спортивный инвентарь.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30672&page=1