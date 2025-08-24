Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Мурманская область. Арктика (16+)24.08.25 12:00

«На Севере — жить!»: в мурманском детсаду №15 появился современный спортзал

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 на улице Спартака, 13 областного центра — одно из 16 мурманских учреждений, которые в 2025 году стали победителями губернаторского проекта «Арктическая школа» в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Гранты на обновление и создание пространств получили 7 детских садов, 7 школ и два учреждения дополнительного образования.

Результат обновления в МАДОУ №15 22 апреля оценил врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

Как отметил Иван Лебедев, здесь выполнен ремонт спортивного зала, завершена отделка стен, установлен подвесной потолок, уложен спортивный линолеум, завершены электромонтажные работы, закуплен новый спортивный инвентарь.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30672&page=1

