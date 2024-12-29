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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.24 10:00

«На Севере – жить»: в принятом плане – решения для усиления кадровой политики региона

В утверждённый стратегический план «На Севере – жить» вошла программа «Курс на Север», направленная на решение задач по усилению кадровой политики региона в ближайшие пять лет.

Одна из задач программы – развитие системы мотивации для возвращения студентов, обучающихся за пределами области. Предполагается расширение взаимодействия с крупнейшими предприятиями региона, чтобы обеспечить студентов стажировками и возможностями трудоустройства сразу после обучения. Для выпускников планируется создание комплексной системы поддержки, включающей обеспечение работой и доступным жильём. Также начата работа по созданию системы взаимодействия со студентами из Мурманской области, обучающимися в вузах других регионов и активными студентами из других регионов, уже прошедших практику на предприятиях региона, программа «Амбассадоры Мурманской области».

Привлечение новых специалистов также остаётся одной из ключевых задач программы. Среди мер – организация стажировок для студентов ведущих вузов страны на предприятиях региона, содействие в трудоустройстве выпускников из топ-10 вузов России, введение дополнительных мер поддержки.

Также планируется запуск реферальной программы, которая стимулирует жителей Мурманской области рекомендовать специалистов для работы в регионе, что способствует привлечению профессионалов высокого уровня.

Для специалистов в сфере медицины и образования предусматриваются программы переобучения и повышения квалификации. Кроме того, намечено полное устранение дефицита педагогических и медицинских работников к 2030 году, что станет важным шагом для устойчивого развития социальной сферы.

«Количественным показателем для реализации этого проекта является устранение дефицита педагогических и медицинских работников. Мы продолжим реализацию мероприятий по поддержке нашей молодёжи и сформируем обновлённый комплекс мероприятий по сопровождению талантливой молодёжи. Здесь нужно задействовать все этапы прохождения молодым человеком пути от окончания школы, через поступление в СПО или вуз с практикой до трудоустройства», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области во время доклада Оксана Демченко.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, реализация инициатив программы позволит не только усилить кадровый потенциал Мурманской области, но и обеспечить условия для устойчивого социально-экономического развития региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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