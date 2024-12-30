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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.24 11:00

На Севере – жить: в принятом плане без малого два десятка мероприятий, которые позволят сделать спорт в Мурманской области ещё более доступным

На заседании регионального правительства, ключевой темой которого стало утверждение стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года, первый заместитель губернатора Оксана Демченко рассказала о мероприятиях по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

«В этом блоке Плана у нас запланировано создание и развитие лыжных баз, детских спортивных лагерей и, конечно же, работа по конкретным объектам: реконструкция центрального бассейна в Мурманске, создание крытого скейт-парка, строительства ФОКа и бассейнов, реконструкция катка в Североморске, возведение футбольного манежа и площадки для фиджитал-спорта, ремонт областного Ледового дворца, создание федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в городе Кировский и Апатиты. В части профессионального спорта наша основная задача – вырастить чемпионов. Поэтому будем обновлять инфраструктуру и поддерживать наших спортсменов», – сказала Оксана Демченко. 

Основной акцент в рамках стимулирования участия жителей Мурманской области в спортивной жизни региона будет сделан в первую очередь на массовый спорт. Будут расширены возможности для использования школьных спортивных объектов вне образовательной деятельности. Школьная спортивная инфраструктура станет многофункциональной, воспользоваться ей смогут не только обучающиеся, но и все жители Мурманской области.

Большое внимание будет уделено развитию сети детских спортивно-оздоровительных лагерей. В Заполярье должны быть созданы все условия для полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Немаловажную роль здесь играет и патриотическое воспитание молодежи. Свое развитие получат такие популярные военно-спортивные игры, как «Гонка героев», «Герои Севера – Заполярный рубеж» и др.

Будет расширен проект «Час здоровья». Теперь, помимо пенсионеров, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатные сеансы плавания в бассейнах региона смогут посещать участники СВО и члены их семей, а также лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России». Для реализации проекта в областном бюджете ежегодно предусматривается 8 млн рублей. 

Также будет продолжена реализация проектов «Народный тренер» и «Народная команда», расширится география проектов «Бодрое воскресенье» и «Бодрое воскресенье. Долголетие».

Огромную роль играет развитие спортивной инфраструктуры региона, в том числе для подготовки профессиональных спортсменов.

В областном центре появятся такие объекты, как крытый скейт-парк, крытый футбольный манеж, современный фиджитал-центр. Сразу два ФОКа появятся на ул. Старостина и пр. Кольском, а жители района Росляково совсем скоро смогут посетить модульный плавательный бассейн.

Планируется реконструкция областного Ледового дворца и центрального плавательного бассейна, а также ледового катка в Североморске.

Главный же проект ближайших лет будет начат в Кировске в районе горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», где планируется создание федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Ежегодно в городе Кировске проводится более 15 значимых соревнований всероссийского уровня по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, ски-альпинизму, фристайлу, сноуборду и другим видам спорта, среди которых следует отметить лыжную гонку «Хибинская весна», финал Кубка России по лыжным гонкам, в которых принимают участие спортсмены спортивной сборной команды России.

Основной административной базой определена Кировская областная спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, для которой в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» построен современный административно-спортивный комплекс, установлен горнолыжный подъемник и приобретена система оснежения.

Как отмечает региональное Министерство спорта, реализация плана «На Севере – жить» позволить исполнить Указ Президента РФ о доведении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году. Напомним, сейчас этот показатель по Мурманской области составляет 57,2%.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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