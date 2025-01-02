«На Севере – жить»: в принятом плане успешные проекты и переоснащение дополнили мероприятиями, предупреждающими болезни

В рамках заседания правительства Мурманской области утверждён обновлённый план «На Севере – жить». Изменения коснулись и развития здравоохранения Мурманской области. В план вошли не только успешные проекты и работы по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, но и мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний.

Будут продолжены работа проекта «Медицинский шаттл», а также развитие выездных форм оказания медицинской помощи жителям региона.

В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения Мурманской области запланировано дальнейшее переоснащение медорганизаций современным медицинским оборудованием и модернизация объектов здравоохранения. В частности, в планах капитальный ремонт зданий Североморской ЦРБ, реконструкция комплекса зданий Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, строительство комплекса зданий Детской областной клинической больницы, строительство нового корпуса онкодиспансера и капитальный ремонт действующего здания, строительство Мурманской городской поликлиники №1, капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник в Апатитах, а также поддержание автопарка скорой медицинской помощи в нормативном состоянии.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для развития инфраструктуры предупреждения болезней у жителей Кольского Севера обновлённым планом «На Севере – жить» предусмотрено развитие центров здоровья для ускоренного скрининга состояния здоровья населения, развитие системы ранней диагностики онкологических заболеваний, а также продолжение реализации проекта «Витаминизация».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/