На Севере – Жить: в рамках реализации регионального плана в 2022 году более 6,3 тысячи заполярных семей с детьми получили материальную поддержку

В рамках заседания правительства Мурманской области заместитель губернатора Елена Дягилева вчера подвела итоги реализации различных мероприятий регионального плана «На Севере – жить» в социальной сфере в 2022 году.

«Внедрение новых программ поддержки и трансформация существующих мер – ответ на запрос северян и возможность повысить уровень жизни в Кольском Заполярье. Так, снятие возрастного ценза на «Зарплату мамы», которую в прошлом году получили 3,2 тысячи женщин, дало возможность ещё большему числу женщин, проживающим в регионе, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет», – отметила вице-губернатор.

Министерство труда и социального развития Мурманской области реализует 11 мероприятий плана «На Севере – Жить». Наряду с «Зарплатой мамы» в Кольском Заполярье традиционно вручают «Подарки новорожденным» родителям всех детей, родившихся в регионе. В 2022 году такие знаки внимания получили 5,6 тысячи детей. Кроме того, заполярные семьи при рождении третьего последующих детей в соответствии со стратегическим планом получают региональный материнский (семейный) капитал. В текущем году продолжится реализация всех программ, направленных на поддержку семей с детьми и повышение качества жизни северян.

«По оценкам Министерства труда и социального развития в 2023 году сертификаты получит 1,5 тысячи заполярных семей. Напомню, что в отличие от федерального маткапитала в региональной программе предусмотрено большее количество направлений расходования. Перечень целей, на которые можно направить средства, мы формировали, проанализировав пожелания заполярных многодетных семей», – поделилась заместитель губернатора.

Говоря о мерах, призванных поддержать северян, столкнувшихся со сложными жизненными ситуациями, Елена Дягилева рассказала о социальных контрактах.

«С точки зрения вывода из нуждаемости эта мера является одним из наиболее действенных инструментов. В 2022 году было заключено 1,4 тысячи подобных соглашений. Для сравнения – в 2020 году их было 250. Важно отметить, что в прошедшем году почти 30% заключенных социальных контрактов (419) помогли обратившимся открыть своё дело. В текущем году система получит развитие», – уточнила вице-губернатор.

Еще одно направление плана «На Севере – Жить» – содействие занятости населения Мурманской области. Благодаря реализации активных программ и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда уровень регистрируемой безработицы по итогам прошлого года составил 0,8% к рабочей силе. В текущем году службой занятости планируется снизить на 10% уровень регистрируемой безработицы от среднероссийского уровня, сократить среднее время трудоустройства граждан, продолжительность безработицы, а также трудоустроить не менее 50% выпускников средне-профессионального и высшего образования.

Также будет продолжен проект «Работа рядом», в рамках которого планируется трудоустроить не менее 5 тысяч безработных, студентов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в рамках стратегического плана «На Севере – Жить» ведутся работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий учреждений социального обслуживания. Так, в 2022 году в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов благоустроена территория, отремонтированы фасады трех зданий в комплексных центрах социального обслуживания населения в Мончегорске и Полярных Зорях.

«В 2023 году работы по благоустройству будут продолжены. Планируется обустроить территории приюта для детей и подростков «Берегиня» в Кольском районе, в комплексных центрах социального обслуживания населения в Мончегорске и ЗАТО г. Североморск, а также отремонтировать фасад здания Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения», – пояснила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Ремонтные работы будут проведены и в отделениях Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. В 2023 году запланировано проведение реновации 9 учреждений, которые открыты в разных муниципалитетах области.