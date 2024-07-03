«На Севере – жить»: в рамках стратсессии участники искали новые возможности привлечения кадров из других регионов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялась очередная отраслевая стратегическая сессия по формированию инициатив для включения в региональный стратегический план «На Севере – жить». В этот раз темой мероприятия стали обеспечение кадровой потребности экономики и социальной сферы региона, а также привлечение в Мурманскую область специалистов из других субъектов страны.

Около 50 представителей сфер занятости, образования, экономики, сотрудников крупных предприятий, депутатов и общественных деятелей собрались в Центре управления регионом, чтобы представить идеи для решения важной задачи – наращивания кадрового потенциала Кольского Заполярья. В дискуссии по вопросу формирования предложений для регионального стратегического плана приняла участие заместитель губернатора Елена Дягилева. В своём приветственном слове она подчеркнула высокое значение и эффективность проведения подобных стратегических сессий с участием представителей не только профильных ведомств и структур, но и работодателей.

«Сегодня, как никогда, важно взаимодействие власти, образовательных учреждений с представителями реального сектора экономики, промышленных предприятий, бизнеса. Готовить востребованные кадры нам уже помогают более 280 профильных классов, которые уже открыты в наших школах с участием крупнейших предприятий. Не менее важны экскурсии, во время которых школьники могут увидеть не на картинках, а в реальности потенциал региона и наметить вектор для будущей карьеры в родном Заполярье. В 2025 году кластер программы «Профессионалитет» будет создан в каждом втором областном колледже. Это значит, что к 2029 году почти 6 тысяч студентов получат профессии, остро востребованные на рынке, и 85% из них будут работать в Мурманской области», - отметила вице-губернатор.

Елена Дягилева назвала мощной точкой роста для региона Мурманский арктический университет, в котором почти 9,5 тысячи студентов осваивает 200 образовательных программ. При поддержке губернатора Андрея Чибиса и председателя наблюдательного совета МАУ, первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова вуз уже защитил проект на участие в программе «Приоритет 2030» и готовится к подаче заявки на создание кампуса мирового уровня.

«Благодаря дополнительному финансированию, которое МАУ получил по результатам визита Дениса Валентиновича в Мурманск, мы создаём береговой учебно-тренажерный центр и модернизируем центр морской конвенционной подготовки. Для Мурманска – столицы Арктики – эти проекты имеют принципиальное значение. Но вместе с постоянным мониторингом кадровой потребности, внедрения новых стандартов в образовательные программы, нам необходимо чётко понимать, какие специалисты будут нужны региону через пять или десять лет. И, конечно, внедрять решения, которые помогут ещё большему числу профессионалов из других субъектов страны взять курс на Север», - сказала Елена Дягилева.

В докладе министр труда и социального развития Сергей Мякишев отметил рекордно низкий для нашего региона уровень общей и зарегистрированной безработицы. Глава профильного ведомства подчеркнул, что сейчас в Мурманской области число вакансий превышает количество официально зарегистрированных желающих их занять – и именно на стратсессии возможно озвучить инициативы, реализация которых поможет изменить ситуацию.

Среди программ, которые уже показали высокую результативность, Сергей Мякишев особенно выделил национальный проект «Демография», в рамках которого в Мурманской области завершилась комплексная модернизация Центров занятости, а также было обучено больше 4 тысяч северян, более 80% из которых нашли работу или открыли своё дело. Среди достижений была названа и служба кадрового сопровождения «Курс на Север», которая заработала в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса в прошлом году.

«В рамках реализации плана «На Севере – жить» специалисты службы «Курс на Север» проводят активный поиск кандидатов, рассматривающих переезд в другой регион, используя соответствующие агрегаторы и проводя очные встречи. За время реализации проекта в наш регион переехали 126 новых жителей – 94 соискателя и члены их семей. На сегодняшний день уже трудоустроено 86 человек. 31 школа Кольского Заполярья пополнились педагогами – учителями начальной школы, русского языка и литературы, математики, английского языка, географии, музыки, истории и биологии», - подчеркнул Сергей Мякишев.

В рамках стратсессии участники активно определяли сильные и слабые стороны своих отраслей, а также искали новые возможности для подготовки специалистов и привлечения кадров из других регионов. Команды озвучили большое число предложений, касающихся повышения качества жизни на Севере, профориентационной работы, промышленного туризма и продвижения Мурманской области на территории других субъектов страны. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время защиты своих проектов прозвучали даже идеи организовывать «Дни открытых дверей» в ЗАТО, чтобы продемонстрировать возможности, создаваемые на этих территориях для жителей.

Подводя итоги стратегической сессии, вице-губернатор отметила высокий потенциал уже внедрённых проектов, способствующих профориентации, подготовке специалистов и привлечению кадров.

«Прямо сейчас мы формируем документ, который будет определять развитие нашего региона в ближайшие пять лет. В ходе стратсессий на портале Наш Север северяне уже внесли десятки тысяч предложений из самых разных сфер. И, уверена, сегодняшняя работа в командах, ваш активный диалог и взгляд на задачу с разных сторон поможет дополнить региональный план «На Севере – жить» новыми инициативами», - подытожила Елена Дягилева.

Напоминаем, до 3 июля включительно на портале «Наш Север» ведётся сбор инициатив и предложений от жителей Мурманской области для включения в план «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru