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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 12:15

«На Севере – Жить»: в регионе для инициативной молодёжи Мурманской области созданы новые пространства, полезный интернет-сервис, а также учреждены награды и гранты

Для инициативной молодёжи Мурманской области создали пространства и интернет-сервис, учредили награды и выделяют гранты. Кроме того, в регионе в 2021-2022 годах появились 17 точек притяжения для молодых людей. В 2023 году откроется ещё шесть. Об этом в рамках заседания правительства Мурманской области вчера сообщил председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

«Созданные пространства стали дополнительной точкой притяжения молодёжи и открыты для всех желающих. Модульный формат и современное оборудование позволяют организовывать мероприятия разных форматов: лекции и мастер-классы, встречи с известными людьми, образовательные программы. Также доступны коворкинги для комфортной индивидуальной и групповой работы», – отметил председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко во время доклада о результатах выполнения мероприятий из плана «На Севере – Жить» в молодёжной среде.

Для молодых северян разработали и запустили интернет-ресурс «Молодая Арктика». С начала сентября на нем зарегистрировалось порядка 4 тысяч человек. Создание портала – один из пунктов стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Сегодня платформа стала своеобразным социальным навигатором для молодёжи и студентов Мурманской области. Мероприятиями охвачено более 6 тысяч человек.

«Молодая Арктика» помогает сориентироваться, когда и где пройдёт интересное молодёжное или студенческое мероприятие, чем можно быть полезным в качестве волонтёра, какие актуальные вакансии востребованы в регионе, как получить грант и реализовать свою идею, а также предоставляет возможность пройти интересные тесты и задания, за активное участие будут начисляться баллы, которые можно обменять на интересные подарки», – доложил на заседании правительства Егор Хаценко.

В 2023 году планируется расширение функций «Молодой Арктики» – с помощью платформы можно будет подать заявку на участие в грантовом конкурсе, направленном на поддержку молодёжных социально значимых проектов и программ.

В рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» на 2021 – 2025 годы предусмотрен конкурс грантов в форме субсидий из областного бюджета. Финансовая поддержка предоставляется на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. Сумма гранта для физических и юридических лиц составляет до 400 тысяч рублей, на программу – до 1 млн рублей.

В 2022 году на грантовый конкурс были представлены 74 социально значимых проекта и программы по пяти направлениям: молодежные инициативы; профилактика негативных явлений в молодежной среде; развитие КВН-движения; патриотическое воспитание; развитие добровольческого движения. 29 инициатив было поддержано. В планах на 2023 год – поддержать 25 грантов и 30 микро-грантов.

Для укрепления и расширения волонтёрского сообщества на территории Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – Жить» введён целый ряд поощрительных мер. Например, учреждение знака отличия «Доброволец Мурманской области» и вручение наград за добровольческую деятельность, в том числе награды, премии и стипендии. Также оказывается содействие участию представителей добровольческих движений в мероприятиях межрегионального и Всероссийского уровней в сфере добровольчества. Например, таких, как Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Международный молодёжный форум «Евразия Global», Всероссийские форумы для серебряных волонтёров и Волонтёров-медиков, Окружной форум для добровольцев СЗФО, Всероссийский проект «Связь поколений», а также конкурс «Доброволец года» и праздник – День добровольца.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в 2022 году в народной программе «На Севере – Жить» свыше 400 мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание населения Мурманской области. По данным мониторинга, организованного комитетом молодёжной политики региона, реализовано 370 мероприятий, охват которых достиг почти 73,5 тысячи человек. В организации и проведении событий плана задействованы порядка 13,5 тысячи жителей.

Для поддержки юнармейского движения в 2022 году комитет молодёжной политики Мурманской области предоставил муниципалитетам региона субсидию общей суммой около 30 млн рублей. Средства пошли на обновление комнат и домов в ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, Североморске, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Ловозерском, Терском, Кандалакшском, Кольском районах, Ковдорском и Печенгском округах. В 2023 будет оказана аналогичная поддержка в размере 10 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24237&page=1

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