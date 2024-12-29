«На Севере – жить»: в утверждённом плане – проекты и меры поддержки, которые повысят качество жизни семей с детьми

На заседании регионального правительства, посвящённом утверждению обновлённого стратегического плана «На Севере – жить», отдельное внимание уделили вопросам семьи и повышению рождаемости. Как сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, все ранее введенные меры поддержки для семей с детьми будут продолжены и дополнены новыми.

«В рамках нового проекта «На севере – малыш» будет оказываться услуга по подготовке к беременности и её сопровождению, в том числе через ЭКО. Мы проведём модернизацию женских консультаций и введём контроль удовлетворённости этим видом медицинской помощи. С 1 января 2025 года стартует новый проект «Родовая сумка» в помощь будущей маме. Состав подарка новорожденному будет обновлён. В рамках этого же проекта у нас будет запущена программа выдачи сертификатов молодожёнам на прохождение дополнительного обследования репродуктивного здоровья. Откроется школа будущих родителей и запустим новый проект «Сохрани жизнь», основной целью которого будет являться профилактика абортов. Мы, безусловно, продолжим организовывать летний отдых наших деток. Создадим круглосуточные детские сады. У студентов есть запрос на университетский детский сад с гибкой системой работы. Также запланировали создание такого центра поддержки семей, где будет комплексно предоставляться психологическая, юридическая помощь и участие детских специалистов», – перечислила Оксана Демченко.

Набор «Родовая сумка» – комплект необходимых санитарно-гигиенических и бытовых предметов для беременных женщин, поступивших в роддома – начнут выдавать в январе 2025 года. Такая мера поддержки снизит финансовую нагрузку семей при подготовке к рождению ребёнка и освободит от хлопот при подготовке к появлению малыша.

Также с 1 января 2021 года в Мурманской области семьи при выписке получают «Подарок новорожденному», который включает конверт-одеяло, комбинезон, ползунки-слип, чепчик, варежки-антицарапки, буклет «Дневник мамы», ростомер и подарочную коробку. Этот состав будет действовать до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года набор изменится: в него войдут утеплённый вязаный комбинезон, вязаная шапочка, носки, слип, плед, купальный уголок, открытка и сумка. Одежда будет нейтральных оттенков, а все предметы соответствуют строгим требованиям по ГОСТу. За четыре года вручено более 21,5 тысячи наборов.

Для будущих родителей в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» в рамках проекта «Школа беременных» запущен цикл познавательных лекций «Заботливое будущее», цель которого – помочь будущим мамам преодолеть страхи, узнать об особенностях протекания беременности, подготовиться к родам и будущему материнству. Календарный план мероприятий для будущих родителей составляется в соответствии с запросом северянок, ожидающих рождения ребёнка, и включает направления «Мама в ритме счастья», «Социальные лекторий», «Школа мамы и ребёнка». Ведущие акушеры-гинекологи, детские врачи, психологи и другие специалисты проводят лекции и индивидуальные беседы для всех желающих каждый вторник в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ». «Школа беременных» – это место, где будущие мамы получат возможность пообщаться в кругу единомышленниц и ответы на волнующие вопросы от квалифицированных специалистов.

Кроме того, в рамках нового стратегического плана «На Севере – жить» в 2025 году запланированы к введению новые меры поддержки, направленные на улучшение демографического климата региона и стимулирование рождаемости. Финансовая мера, «Зарплата мамы 2.0», – ежемесячная денежная выплата при рождении второго ребёнка до достижения им возраста полутора лет семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. Данная мера создаст дополнительные условия для увеличения числа рождений вторых и, как следствие, последующих детей.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» женщины с детьми дошкольного возраста, включая находящихся в декрете, смогли пройти переподготовку для карьерного роста. Обучение прошло 127 северянок, из которых 96 были молодыми мамами. Курсы проводились по востребованным профессиям с использованием дистанционных технологий, что удобно для женщин в декрете. Наиболее популярными стали программы по делопроизводству, графическому дизайну, психологии и другим специальностям. Более 80% участниц сохранили работу или нашли новую. В 2025 году программа станет частью нового национального проекта «Кадры».

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области многодетным семьям предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню знаний в размере 5300 рублей на каждого ребёнка-школьника. В 2024 году выплату получили 7902 семьи на 14496 детей, общая сумма составила 76,8 млн рублей. Выплата назначается независимо от дохода и других пособий, при условии, что родитель зарегистрирован в регионе, а ребёнок учится в местной школе. Заявления принимаются с 1 августа по 31 октября 2024 года через портал электронных услуг или в центре социальной поддержки. Дополнительную информацию можно получить в органах социальной защиты или на официальном сайте регионального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/