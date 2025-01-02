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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.25 10:00

«На Севере – жить»: в утверждённый план включили программу модернизации жилищного фонда Мурманской области

На завершающем в 2024 году заседании правительства Мурманской области утвердили стратегический план «На Севере – жить» до 2030 года. Отдельное место в этом документе уделено масштабной модернизации жилищного фонда Мурманской области. Речь идет как о строительстве новых микрорайонов, так и приведению в порядок существующих многоквартирных домов.

«Нам удалось сдвинуть жилищное строительство с мёртвой точки. В этом году сдано уже четыре дома. Вроде цифра небольшая, но очень знаковая для нашего региона. Кроме того, успешно реализуется программа «Свой дом в Арктике». Это показало готовность и желание людей инвестировать в жилую недвижимость на территории нашей области. Благодаря этому нам удалось заручиться поддержкой Президента запустить «Арктическую ипотеку» под 2%, что стало серьезнейшим стимулом для развития жилищного строительства. Но мы делаем все, несмотря на непростую ситуацию на рынке, чтобы проекты застройщиков на создание 800 тысяч квадратных метров жилья были реализованы», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Речь идёт о возведении многоквартирных домов на улице Профсоюзов в Мурманске, жилых комплексов «Кольские Огни» в Коле и «Морской квартал» в. Росляково, комплексной жилой застройки в районе улицы Шабалина и улицы Папанина, микрорайона «Берег Арктики» в Первомайском округе Мурманска, жилого микрорайона «Гармония Севера» в Мончегорске, жилого квартала «Горизонты Хибин» в Кировске и реализации проекта «Малая Долина Уюта». Отдельным направлением в стратегическом плане  «На Севере – жить» до 2030 года станет разработка реализации проекта доступного арендного жилья.

«Мы продолжим модернизацию существующего жилого фонда. Это приведение в порядок фасадов с созданием архитектурно-художественной подсветки, подъездов, кровель, замена лифтов. Разумеется, особое внимание уделим и программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», – отметила в своем докладе первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Уже сегодня видно, что это не просто планы. Программа капитального ремонта многоквартирных домов набирает обороты. В 2024 году были заключены контракты с подрядчиками на проведение работ в 678 многоквартирных домах Мурманской области на общую сумму 9,6 миллиарда рублей. Выполнение обязательств по части договоров продолжится в 2025 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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