«На Севере — жить!»: в Заозерске завершён ремонт 18 подъездов многоквартирных жилых домов

В 2025 году в Заозерске запланировано проведение ремонтных работ в 40 подъездах. На сегодняшний день успешно завершён ремонт в 18 и продолжаются работы ещё в двух подъездах.

Ответственной организацией выступает управляющая компания «Светлый дом», осуществляющая обслуживание жилищного фонда города.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, программа обновления подъездов стартовала в регионе в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. За прошедшие шесть лет отремонтировано уже 6503 подъезда, что составляет примерно одну треть от общего числа.

Исходя из того, что по поручению губернатора вопрос о ремонтах должен быть закрыт до 2030 года, необходимо проводить в порядок не менее 1500 подъездов в год.

В 2025 году 149 подъездов приведут в нормативное состояние подрядчики в ходе реновации ЗАТО, а 1351 подъезд должен быть отремонтирован силами управляющих организаций. Общая стоимость работ превысит 250 миллионов рублей.

На начало августа текущего года управляющими компаниями отремонтировано 552 подъезда, что составляет 40% от годового плана. В лидерах – Заозерск, Мурманск, Александровск, Апатиты, Кандалакшский, Ловозерский и Терский округа.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457276269%2Fwall-171749274_43588