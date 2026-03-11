В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
«На Севере – жить!»: в ЗАТО Александровск изменения к лучшему в каждой сфере

Одной из тем вчерашнего оперативного совещания стала реализация плана «На Севере – жить!» и программы реновации в ЗАТО Александровск. Изменения к лучшему отмечены в каждой сфере.

«По благоустройству за последние 6 лет проведена большая работа по модернизации городской среды. Обновляются детские и спортивные площадки, дворы, общественные пространства. В Снежногорске создали «Снежный сквер», в Гаджиево благоустроили центральную площадь и территорию вокруг озера. В прошлом году по всему ЗАТО отремонтировали 54 подъезда. Универсальную спортивную площадку открыли в Снежногорске. Продолжаем системную работу в жилищно-коммунальной сфере: ремонтируем фасады и крыши, обновляем системы водоснабжения, меняем лифтовое оборудование. Много работ проводим в сфере образования», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Обновляют инфраструктуру в сфере культуры. Так, отремонтированы все здания детских школ искусств; капитально отремонтирован и оснащен современным оборудованием музей в Полярном. По программе реновации ЗАТО в Гаджиево под ключ отремонтирован Центр культурного развития «Прометей». Проведены работы на 11 объектах, связанных с сохранением исторической памяти. Осенью в Гаджиево открыли памятник Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву.

«В сфере здравоохранения также ведём активную работу. К примеру, в Оленьей Губе – небольшом населённом пункте – открыли новое здание амбулатории, благодаря нашему взаимодействию с Федеральным медико-биологическим агентством. Заработали медицинские шаттлы, в прошлом году проведено 99 выездов», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на то, что Александровск – закрытое административно-территориальное объединение, в муниципалитете высока активность предпринимательского сообщества.

«Наши гранты получают и жены военнослужащих, открывают своё дело, большие молодцы», – прокомментировал Андрей Чибис.

В обсуждении вопроса принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Регулярно выезжаю на эти территории, лично оцениваю и ход ремонтных работ, и результат. В Гаджиево, Снежногорске и Полярном в рамках программы реновации ЗАТО за пять лет реализованы проекты более чем на 3,8 миллиарда рублей, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя итоги оперативного совещания. – Особое внимание уделяется сфере ЖКХ, благоустройству дворов и общественным пространствам. Заметно преобразились школы и детские сады, объекты культуры и спорта. В центре внимания остается тема ремонтов дворов, за пять лет обновлены 46 дворовых территорий. Здесь важно понимать, что речь идет о дворовых проездах, которыми десятилетиями никто не занимался. Это трудоемкая задача и для ее решения выделяются серьёзные средства. В целом, итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить!» убедительно доказали его эффективность. Проделана масштабная работа практически по всем ключевым направлениям – от социальной сферы до ЖКХ и дорожной сети, и она продолжается до достижения поставленных целей. 

Подробнее о достигнутых результатах и приоритетных планах на 2026 год рассказал глава ЗАТО Ильяс Мазитов.

 

 

