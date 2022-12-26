В рамках программы «На Севере – жить!» завершён капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки Кольского района. Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе работ был модернизирован фасад учреждения, проведена замена инженерных сетей, а также созданы комфортные пространства для его посетителей. На эти цели было выделено 35 млн рублей.

«Библиотека стала победителем федерального конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура», поэтому в следующем году оборудуем её ещё и по модельному стандарту. Напомню, среди учреждений, которые будут также модернизированы в 2023 году – Центральная библиотека имени Н.В. Колычева в Кандалакше, Мурмашинская городская библиотека, филиал № 5 Центральной городской библиотеки Мурманска и библиотека посёлка Высокий», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что работа по трансформации учреждений культуры в Кольском Заполярье была отмечена на федеральном уровне. Регион входит в пятёрку лидеров по числу открытых модельных библиотек.

«На сегодняшний момент в Мурманской области – 19 библиотек, обновленных по модельному стандарту. Это современные точки притяжения для молодых северян и жителей региона старшего поколения», – поделился губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru