«На Севере малыш» - родителям помогают выстроить прочный мост доверия с детьми

На базе Кадровых центров г. Мончегорска, г. Оленегорска и п.г.т. Ревда, пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» Оленегорск 2 прошёл психологический тренинг «Путь понимания и доверия», направленный на сплочение членов семьи, актуализацию жизненных ценностей, создание доброжелательной и доверительной атмосферы.

На мероприятии родители и подростки получили практические знания о том, как меняются потребности ребёнка с возрастом и как выстраивать безопасное взаимодействие и коммуникацию для улучшения эмоционального контакта и взаимодействия внутри семьи.

Как отмечает monchkcson.ru, подобные тренинги помогают установить и развить партнёрство родителя с ребенком, наладить доверительный диалог.

Родители отметили пользу подобных мероприятий, дружественную атмосферу и возможность получить квалифицированную помощь психолога.

Мероприятие проведено психологом Мончегорского комплексного центра в рамках губернаторского проекта «На севере малыш».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/533801/#&gid=1&pid=5