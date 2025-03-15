На севере Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности циклонической депрессии в Баренцевом море и на севере Европейской части России и холодных Арктических воздушных масс. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, временами снег, на севере области 16 и 17 марта порывистый ветер.

Температура воздуха в дневные часы составит от -3 до -9°, ночью столбики термометров будут понижаться до отметок -11-18°, при прояснениях 15 и 16 марта в центральных и южных районах до -20-25°.

Сегодня, 15 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении -22-27°, днём -5-10°. Гололедица.