На севере Мурманской области ожидается порывистый ветер, небольшое понижение температуры

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 мая наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, небольшое понижение температуры воздуха в дневные часы.

13-14 мая по Мурманской области преобладающая температура воздуха составит ночью +3+8°, днём +12+18°.

Сегодня, 12 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14º.