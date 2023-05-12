Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 08:00
На севере Мурманской области ожидается порывистый ветер, небольшое понижение температуры
Как сообщает Мурманское УГМС, 12 мая наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, небольшое понижение температуры воздуха в дневные часы.
13-14 мая по Мурманской области преобладающая температура воздуха составит ночью +3+8°, днём +12+18°.
Сегодня, 12 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14º.
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