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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 08:00

На севере Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 апреля в Мурманске был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который продержался более 70 лет. 19 апреля 1950 года абсолютный максимум температуры воздуха составлял +11,4° С. На 16 часов 19 апреля 2021 году максимальная температура воздуха составляет +13,5°С.  Окончательное значение нового значения абсолютного максимума температуры воздуха 19 апреля будет известно в 21 час.

20 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона: осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +9+15°.

21 апреля антициклон постепенно разрушится, в дневные часы станет прохладнее на 2-3°.

22 апреля ожидается смещение на Кольский полуостров южного циклона: по Мурманской области пройдут осадки различной интенсивности, ветер повернет к северному, северо-восточному направлению, температура воздуха понизится.

Сегодня, 20 апреля, будет переменная облачность.  Без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный, на севере области местами сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, при прояснениях до -7°, днём +10+15°. Ночью местами гололедица.

* * *

Весеннее половодье вступает в активную фазу развития. Уровни воды на реках за прошедшие сутки повысились на 1-10 см. Лёд на реках разрушается: увеличиваются промоины, появляются закраины, вода на льду. Выход на лёд рек и водоёмов опасен!

 

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