На севере Мурманской области ожидается умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -12-17°.

17 октября на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится область высокого атмосферного давления: интенсивность осадков существенно уменьшится, температура воздуха понизится.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на севере области умеренный снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°, при прояснениях до -10°. Гололедица.

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С 14 декабря на реках и озёрах Мурманской области наблюдается ледостав, на крупных водоёмах - ледостав, забереги.

Выход на лёд опасен!