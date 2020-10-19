На севере Республики Карелия капитально отремонтировали 36 км автодороги Р-21 «Кола»
Теперь обновленный участок трассы с 725 по
Для улучшения технико-эксплуатационных характеристик дороги III технической категории выполнен значительный объем буровзрывных работ и работ по выторфовыванию. Северные территории Карелии одни из самых заболоченных в республике, поэтому дорожниками устроены новые насыпи с заменой слабых грунтов в основании дороги, возведена новая конструкция дорожной одежды с применением современных геосинтетических материалов высокого качества.
Как сообщает Ирина Кукелева, специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола», для проведения работ участок капремонта был разбит на три этапа по
На 36-километровом участке значительно улучшена видимость, обеспечена безопасность дорожного движения: установлено более
Впервые в Карелии краевые линии дорожной разметки выполнены в виде профильной разметки, создающей шумовой эффект. При наезде на нее водитель слышит характерный звук, предупреждающий о возможном съезде на обочину. Такая мера направлена на снижение риска ДТП со съездом в кювет.