«На Севере с любовью»: ко Дню семьи, любви и верности для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп

С сегодняшнего дня в документе гостя Кольского полуострова - «Паспорте Полярника» можно поставить ещё один штамп – «На Севере с любовью». Эту печать будут получать туристы и жители региона, которые обручились или зарегистрировали брак в Мурманской области.

Печать разработана Туристским информационным центром.

«Паспорт Полярника» – эксклюзивный атрибут арктического путешественника, подтверждающий пересечение Полярного круга его владельцем. Путешествуя по Мурманской области, местные жители и туристы могут получить уникальные штампы за посещение основных достопримечательностей региона, участие в знаковых культурных мероприятиях или за определенные активности.

Серия штампов регулярно пополняется, на сегодня их уже 47. Поставить штампы можно в разных уголках Кольского полуострова – в офисах Туристского информационного центра или на туристических объектах.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, обладателю «Паспорта Полярника» доступны бонусы от партнёров проекта, их список постоянно расширяется.

Оформить «Паспорт Полярника» можно по ссылке.

Для гостей Кольского полуострова стоимость сувенира составляет 1900 рублей, для местных жителей – 1400 рублей.

На сегодняшний день выдано уже более 13,5 тысячи паспортов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570845/#&gid=1&pid=1