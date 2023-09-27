«На Севере учиться и работать»: мурманские портовики – в эфире «Power Хит Радио»

28 сентября в 13.00 в эфире «Power Хит Радио» выйдет первый выпуск программы «На Севере учиться и работать». Как рассказали авторы проекта, он ориентирован на подрастающее поколение и знакомит аудиторию с профессиями, которые востребованы в Кольском Заполярье.

Первая программа посвящена специалистам Мурманского морского торгового порта и конкретно - профессии докера-механизатора. О ней ученикам гимназии №8 г. Мурманска (и заодно всем слушателям «Power») рассказал докер-механизатор на погрузочно-разгрузочных работах укрупненной комплексной бригады №13 АО «ММТП» Яков Красовский, который пришёл в гости в 8 «В» класс.

Школьники задавали вопросы и пытались угадать, для чего нужны предметы, которые принёс с собой специалист и которые связаны с его работой. Юные мурманчане интересовались условиями труда, грузами, которые перемещаются через порт, различными ситуациями, связанными с производственным процессом. Но не только об этом состоялся разговор. Речь также шла об истории порта, социальных и экологических проектах, которые поддерживает предприятие сегодня.

«Ни одна даже самая хорошая лекция не заменит личного знакомства с человеком, потому что мы вдохновляемся не цифрами и фактами, а конкретным примером, личностью. Подросткам важно, чтобы с ними говорили честно и отвечали на разные, даже, может быть, неудобные вопросы. И наш первый гость Яков Красовский с этой задачей справился. Мне показалось, что он пробудил в старшеклассниках любопытство, и это самое главное на данном этапе. Ведь детям всего по 13-14 лет, свой выбор они ещё не сделали, но уже осознали, что в порту есть интересные профессии и что там работают талантливые и доброжелательные люди», - сказала ведущая «Power Хит Радио» Мария Фрейман.

Слушайте первый выпуск программы «На Севере учиться и работать», посвящённый Мурманскому морскому торговому порту, 28 сентября в 13.00 на волне 104,5. Повтор программы - 1 октября в 14.00.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253447%2Fwall-149919532_3440