«На Севере жить» - в Кандалакшскую ЦРБ поступило новое оборудование

Гинекологическое отделение Кандалакшской ЦРБ пополнилось гистерорезектоскопом для малых инвазивных операций. Небольшой аппарат с видеокамерой позволяет точно и при этом бережно проводить минимальное хирургическое вмешательство.

Дорогостоящая современная аппаратура приобретена за счёт средств областного бюджета в рамках плана «На Севере жить».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, для реанимационного и терапевтического отделений приобретены четыре кислородных концентратора за счёт собственных средств медицинской организации. Они необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями легких и дыхательной недостаточностью.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/