На Севере жить: по утверждённому плану развитие туризма будет сопровождаться созданием инфраструктуры

Правительство Мурманской области, при утверждении стратегического плана «На Севере – жить», закрепило в документе мероприятия по созданию качественной инфраструктуры для растущего туристического потока.

«Мы должны закрепить статус центра арктического туризма за нашим регионом. Наша ключевая цель принимать миллион туристов в год. Для этого мы планируем развивать базовую туристическую инфраструктуру: новые места размещения, цифровые инструменты, отдельные проекты под запросы гостей», – сообщила во время презентации обновленного плана первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Для охотников за северным сиянием в Мурманской области продолжится работа проекта «Сияющие объекты». Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на объектах, обеспечивают безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием. Во время ожидания авроры туристы могут поиграть в специально разработанную игру «Поймай северное сияние» и поставить заветную печать в паспорт полярника.

Для повышения качества экскурсионного обслуживания на регулярной основе продолжится повышение квалификации и аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. 1 марта 2025 года вступят в силу целый ряд изменений, касающихся проведения процедуры аттестации. Сотрудниками комитета по туризму будут даны подробные разъяснения относительно нововведений. Не стоит забывать и о том, что с 1 марта деятельность по оказанию экскурсионных услуг без наличия соответствующей аттестации будет являться незаконной. Аттестационная комиссия продолжит свою работу и после 1 марта и будет готова оценить знания и умения по организации экскурсий по Мурманской области.

Продолжится развитие туристической программы лояльности для местных жителей, в том числе развитие проекта «Паспорт полярника». Количество партнеров проекта увеличивается с каждым днём.

Как отмечает региональный комитет по туризму, благодаря ряду привилегий, предоставляемых туристическими компаниями, ресторанами и отелями жителям Мурманской области на отдых в родном регионе, всё больше северян отправляются в путешествия по Кольскому полуострову.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/