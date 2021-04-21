В Мурманской области 22 апреля с 0.00 часов могут приостановить движение на отдельных участках дороги Р-21 «Кола»На Севере жить тяжелее, чем на Юге, и для нас это дополнительный вызов - Андрей Чибис
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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 11:30

На Севере жить тяжелее, чем на Юге, и для нас это дополнительный вызов - Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», предложил исполнить в течение ближайших пяти лет мероприятия стратегического плана «На Севере – жить. 2030», рассчитанного на десятилетие.

Заседание «клуба» глав муниципалитетов Заполярья впервые с момента начала пандемии коронавируса прошло в очном режиме. Открывая встречу, Андрей Чибис поздравил членов Ассоциации с наступающим профессиональным праздником – Днём местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

«Работники органов местного самоуправления фактически находятся на передовой, отвечают на самые острые и болезненные вопросы, возникающие в наших населённых пунктах. Первый запрос на изменение, на обновление, на наведение порядка приходится на местную власть. Это тяжёлая работа, и цель областного правительства – максимально оказывать поддержку муниципалитетам, чтобы всё больше ресурсов у вас появлялось для решения самых насущных проблем «на земле», – отметил губернатор. – Особо заслуживает похвалы, когда главы муниципалитетов искренне бьются за дополнительные ресурсы, выходят с новыми инициативами. Это очень правильно, потому что за свой город или район надо биться, чтобы менять качество жизни людей. На Севере жить тяжелее, чем на Юге, и для нас это дополнительный вызов».

Андрей Чибис подчеркнул, что в одночасье достичь желаемых перемен невозможно, но необходима настойчивая плановая работа, базой которой являются нацпроекты и стратегический план «На Севере – жить. 2030», все мероприятия которого сформированы на основе мнений жителей.

«В наш стратегический план вошли более 7,5 тысячи мероприятий, более 760 из них уже реализовано. Но жизнь очень быстро меняется, и наша задача – действовать ещё быстрее», – сказал губернатор

Глава региона предложил главам муниципалитетов проанализировать, что уже сделано и какие мероприятия предусмотрены в рамках стратегического плана на 10 лет, и сократить срок их реализации в два раза. Кроме того, подчеркнул губернатор, необходимо ещё раз спросить у северян, что их волнует, на что сделать акцент, чтобы актуализировать содержание плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис обозначил основные направления, на которых нужно сосредоточить совместную работу органов местного самоуправления и региональной власти. Основное – комфортная городская среда и благоустройство. Губернатор подчеркнул, что объём субсидий на эти цели будет увеличиваться. В текущем году планируется дополнительно благоустроить 17 общественных пространств и провести поддерживающий ремонт 300 дворов.

Не менее важно, отметил Андрей Чибис, продолжать приводить в порядок дороги местного значения, реконструировать и создавать новые объекты культуры и спорта, проводить в муниципалитетах яркие событийные мероприятия. Кроме того, ближайшей насущной задачей является оперативная уборка городов и посёлков после зимы, в том числе в рамках Всероссийского субботника 24 апреля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на заседании Совета муниципальных образований были поощрены главы администраций и муниципальных образований, отличившихся по итогам реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Награды получили глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кандалакшского муниципального района Михаил Павлов, глава Оленегорска Олег Самарский, глава ЗАТО г. Заозерск Ильяс Мазитов и глава муниципального образования гп. Умба Рамиля 

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