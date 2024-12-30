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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.24 13:00

На Севере жить: в обновленный план включили проекты, которые повысят удовлетворенность северян городской средой

На заседании регионального правительства, ключевой темой которого стало утверждение стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года, первый заместитель губернатора Оксана Демченко рассказала о мероприятиях по благоустройству, запланированных на ближайшие 5 лет.

«Мероприятия по Мурманску вынесены в плане отдельным блоком. Здесь бы я хотела отметить такие направления, как благоустройство исторического центра города, набережной на улице Подгорной, ремонт и благоустройство памятника «Алёше», как самого монумента, так и прилегающей территории к нему. Отдельное внимание – парку аттракционов на Семеновском озере, это – любимое горожанами место, тоже требующее модернизации. Будем развивать и территорию морского вокзала, ставшую точкой притяжения для местных жителей и туристов», – подчеркнула вице-губернатор.

Среди крупных проектов в других муниципалитетах она отметила реализацию второго этапа благоустройства Поморской набережной в Коле, работы по проекту парка имени С. Бровцева в Мончегорске, создание общественной территории на улице Строителей в Полярных Зорях и благоустройство городского парка в Североморске.

«По этим объектам уже приняты решения, есть источники финансирования. Следовательно, следующий этап – реализация проектов. Мы для себя ставим амбициозную задачу: в каждом крупном муниципалитете в рамках стратегического плана должно быть создано не менее 60% комфортных и общественных пространств, и не менее 50% дворов региона к 2030 году должны быть благоустроены», – сообщила Оксана Демченко.

В сфере благоустройства при реализации плана «На Севере – жить» выделены два основных блока – «Наш город» и «Наш двор».

«В рамках этих двух блоков программа будет касаться каждого муниципалитета. Продолжим осуществлять поддерживающий ремонт на наших дворовых территориях, продолжим благоустройство общественных пространств. Безусловно, сохраняется задача по озеленению, задача по созданию безопасных лестниц, что перекликается с программой разработки ремонта трапов. Отдельное внимание уделим смотровым площадкам и въездным стелам, потому что северяне и приезжие любят фотографироваться у таких объектов. Важно, чтобы они были интересными и запоминающимися», – объяснила вице-губернатор.

Напомним, в Мурманске и Североморске запланированы отдельные мероприятия по ремонту и благоустройству трапов, продолжатся работы и по ямочному ремонту. Проекты по детским площадкам будут реализовываться в рамках программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект».

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, обновленный план «На Севере – жить» сформирован на основе 72 тысяч предложений, поступивших от жителей Мурманской области. После их анализа и были определены мероприятия по 19 приоритетным направлениям.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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