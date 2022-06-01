На Северном бассейне большая рыбалка идёт со снижением показателей

К 31 мая 2022 года, согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, российские рыбаки добыли 1,99 млн тонн водных биоресурсов — на 1,3% больше уровня 2021 года. Ожидается дальнейший рост динамики промысла в связи с началом лососевой путины на Дальнем Востоке, которая открывается 1 июня.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 216,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что ниже показателя 2021 года на 1,7%. На промысле трески вылов составил 139 тысяч тонн — на 20,8 тысячи тонн меньше, пикши – 31,08 тысячи тонн, на 0,44 тысячи тонн меньше.

Объём добычи российским рыбопромысловым флотом в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 194,4 тысячи тонн — на 14,6% ниже уровня соответствующего периода 2021 года.