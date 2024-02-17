На Северном бассейне хорошие показатели по добыче крабов и камбал

Отечественные рыбаки к 13 февраля добыли более 626 тысяч тонн - вылов идёт с превышением к прошлогоднему показателю на 11%.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, основной вклад обеспечили рыбаки Дальнего Востока - 558,6 тысячи тонн (+18%). Успешно идет добыча минтая, трески, сельди, камбал. На промысле работает 324 судна.

На Северном бассейне хорошие показатели по добыче крабов, камбал. Всего рыбаки освоили 37,6 тысячи тонн, в том числе трески, пикши и других объектов. Начался промысел мойвы. Всего на добыче в Северном бассейне занято 51 судно, на 10 больше, чем в прошлом году.

Все виды рыб востребованы на внутреннем рынке и служат сырьём для производства широкого ассортимента рыбной продукции: от мороженой - до консервированной.