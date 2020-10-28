На Северном бассейне не долавливают

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресуров всеми российскими пользователями по состоянию на 26 октября составил 4222,87 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 75,09 тысячи тонн), что на 2,5 тысячи тонн, или на 0,1%, больше уровня 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 424,33 тысячи тонн (-19,85 тысячи тонн, или -4,47%). На промысле трески вылов составил 269,26 тысячи тонн (-22,32 тысячи тонн), пикши – 67,51 тысячи тонн (+5,82 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 264,9 тысячи тонн (-10,2 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 257,1 тысячи тонн (-35,3 тысячи тонн).