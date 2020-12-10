На Северном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 469,70 тысячи тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 7 декабря составил 4695,82 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 89,39 тысячи тонн), что на 28,25 тысячи тонн, или на 0,6%, больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 469,70 тысячи тонн (-11,43 тысячи тонн, или -2,38%). На промысле трески вылов составил 289,83 тысячи тонн (-19,98 тысячи тонн), пикши – 83,25 тысячи тонн (+10,64 тысячи тонн).

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил 287,1 тысячи тонн (-49,5 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 285,1 тысячи тонн (-42,9 тысячи тонн).