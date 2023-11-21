На Северном бассейне отмечается снижение объёмов вылова трески и пикши

Как сообщает Росрыболовство, с начала года к середине ноября рыбаки России выловили 4,776 млн тонн рыбы, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель учитывает вылов во внутренних водоёмах, который к середине ноября составил почти 80 тысяч тонн.

На Северном бассейне рыбаками добыто 417,6 тысячи тонн, что на 10,9% меньше, чем год назад. В частности, вылов трески снизился почти на 57 тысяч тонн, до 238,8 тысячи тонн, пикши - на 3 тысячи тонн, до 69 тысячи тонн. В то же время мойвы добыто на 0,4 тысячи тонн больше - 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 499,2 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 0,3% больше прошлогоднего. В том числе в зонах иностранных государств вылов снизился на 17,6%, до 247,338 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - увеличился на 27,7%, до 251,838 тысячи тонн.

По прогнозу Росрыболовства, по итогам года вылов в РФ может составить 5,3 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2022 году.