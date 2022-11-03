Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 14:00
На Северном бассейне российские рыбаки добыли 453,4 тысячи тонн водных биоресурсов
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, улов российских рыбаков за 10 месяцев 2022 года превысил 4,1 млн тонн водных биоресурсов.
На Северном бассейне российские рыбаки добыли 453,4 тысячи тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 288,7 тысячи тонн, пикши - 68,6 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана улов российских рыбопромышленников составил 477,5 тысячи тонн.
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