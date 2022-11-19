На Северном бассейне российские рыбаки добыли 469,6 тысячи тонн водных биоресурсов

Российские рыбаки к середине ноября 2022 года добыли, по данным системы мониторинга Росрыболовства, более 4,33 млн тонн водных биоресурсов.

На Северном рыбохозяйственном бассейне российские рыбаки добыли 469,6 тысячи тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 296 тысяч тонн, пикши – 72,2 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств (ИЭЗ), конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) составил 498,5 тысячи тонн.