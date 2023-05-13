Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 14:00
На Северном бассейне рыбаки выловили 175,5 тысячи тонн водных биоресурсов
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 12 мая текущего года объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 6,1% к уровню предыдущего года и составил 1,88 млн тонн.
На Северном бассейне рыбаки выловили 175,5 тысячи тонн, в том числе трески – 101,1 тысячи тонн, пикши – 32,8 тысячи тонн (+ 4,4 тысячи тонн к уровню 2022 года), мойвы – 23 тысячи тонн (+0,4 тысячи тонн).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 179,2 тысячи тонн — почти на 17,2% выше уровня соответствующего периода 2022 года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-
Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Навстречу мечте». Художественный фильм (12+)22:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Среднестатистический отпускной бюджет у россиян за год вырос до 46 тысяч рублей на человека за неделю-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,36 рубля, доллар - почти на 1,32 рубля-PRO Энергетику (18+)Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы