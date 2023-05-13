На Северном бассейне рыбаки выловили 175,5 тысячи тонн водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 12 мая текущего года объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 6,1% к уровню предыдущего года и составил 1,88 млн тонн.

На Северном бассейне рыбаки выловили 175,5 тысячи тонн, в том числе трески – 101,1 тысячи тонн, пикши – 32,8 тысячи тонн (+ 4,4 тысячи тонн к уровню 2022 года), мойвы – 23 тысячи тонн (+0,4 тысячи тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 179,2 тысячи тонн — почти на 17,2% выше уровня соответствующего периода 2022 года.