На Северном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 13 сентября текущего года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 3,95 млн тонн, что на 12,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 406,8 тысячи тонн — почти на 8,8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, отмечается на t.me/s/fish_gov_ru.