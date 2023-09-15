Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 14:30
На Северном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов
По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 13 сентября текущего года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 3,95 млн тонн, что на 12,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
На Северном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 406,8 тысячи тонн — почти на 8,8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.
Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок, отмечается на t.me/s/fish_gov_ru.
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
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