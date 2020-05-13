На Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2% к уровню прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 13 мая текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,96 млн тонн, что почти на 118 тысяч тонн, или на 6,4%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2% к уровню прошлого года – до 190,02 тысячи тонн. На промысле трески добыто 134,87 тысячи тонн – на 8,85 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился почти на 11 тысяч тонн – до 30,38 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 219,6 тысячи тонн, на 6% меньше уровня прошлого года.