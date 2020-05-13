Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 12:40
На Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2% к уровню прошлого года
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 13 мая текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,96 млн тонн, что почти на 118 тысяч тонн, или на 6,4%, больше уровня прошлого года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2% к уровню прошлого года – до 190,02 тысячи тонн. На промысле трески добыто 134,87 тысячи тонн – на 8,85 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился почти на 11 тысяч тонн – до 30,38 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 219,6 тысячи тонн, на 6% меньше уровня прошлого года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-
Последние комментарии
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Росрыболовство отмечает слабый внутренний спрос на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар укрепился почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 года-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек