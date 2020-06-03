Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 3 июня текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 2,16 млн тонн, что почти на 113,5 тысячи тонн, или на 5,5% больше уровня прошлого года.

На Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более чем на 2,4% к уровню прошлого года – почти до 222 тысяч тонн. На промысле трески добыто 154,4 тысячи тонн – на 9 тысяч тонн меньше, вылов пикши увеличился на 11,71 тысячи тонн – до 34,81 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 257,8 тысячи тонн, на 2,8% меньше уровня прошлого года.