На Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% к уровню прошлого года

В Федеральном агентстве по рыболовству сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В нём приняли участие территориальные управления и зарубежные представительства агентства.

Во время заседания было отмечено, что рыбохозяйственная отрасль в период майских праздников продолжает стабильно работать, с соблюдением необходимых мер безопасности. Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 8 мая текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,91 млн тонн, что на 114,38 тысячи тонн, или на 6,4%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% к уровню прошлого года – до 184,78 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 132,6 тысячи тонн – на 6,7 тысячит тонн меньше, вылов пикши увеличился почти на 9,6 тысячи тонн – до 28,61 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 204,2 тысячи тонн, на 6,9% меньше уровня прошлого года.