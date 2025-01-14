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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 15:00

На Северном бассейне в прошлом году было добыто 441,6 тысячи тонн морепродуктов, что на 7% меньше, чем в 2023 году

Рыбаки РФ в 2024 году выловили 4 млн 882,8 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8% меньше, чем в 2023 году, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

На Северном бассейне в прошлом году было добыто 441,6 тысячи тонн, что на 7% меньше, чем в 2023 году.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 499,866 тысячи тонн водных биоресурсов, что 12,2% ниже показателя 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств вылов увеличился на 3,1%, до 290,488 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - снизился на 25,4%, до 209,378 тысячи тонн.

Напомним, в 2023 году рыбаки РФ выловили 5,3 млн тонн рыбы, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

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