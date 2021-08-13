На Северном бассейне вылов атлантической трески вырос на 31,3 тысячи тонн – до 253,6 тысячи тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 9 августа текущего года составил более 3,15 млн тонн, что на 1,4% меньше уровня 2020 года. Каждую неделю отставание от прошлого года сокращается.

Рыбаки Северного бассейна освоили на 6% больше, чем в прошлом году, – 354,4 тысячи тонн. Вылов атлантической трески вырос на 31,3 тысячи тонн – до 253,6 тысячи тонн. Пикши добыто практически на уровне 2020 года – 52,4 тысячи тонн.

Общий объём добычи российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств составил 195,9 тысячи тонн, что на 17,3% меньше уровня соответствующего периода 2020 года.

Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 5,6% и достиг 167,7 тысячи тонн.