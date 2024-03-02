Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 10:00
На Северном бассейне вылов снизился на 2,4% - до 67,4 тысячи тонн
Российские рыбаки к 26 февраля текущего года выловили 880,4 тысячи тонн рыбы и других биоресурсов, что на 7,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщает Росрыболовство, на Северном бассейне вылов снизился на 2,4%, до 67,4 тысячи тонн.
Рыбаки Западного бассейна также снизили вылов - на 37,2%, до 11,1 тысячи тонн.
По данным ведомства, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 20,2 тысячи тонн рыбы, что на 57,3% ниже прошлогоднего уровня. В том числе в зонах иностранных государств добыто 14,5 тысячи тонн (на 49,7% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 5,7 тысячи тонн (на 69,1% меньше).
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