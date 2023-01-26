На Северном бассейне вылов составил 23 тысячи тонн, что на 6% больше уровня прошлого года

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 24 января текущего года российские рыбаки добыли 279,3 тысячи тонн рыбы — на 15% больше уровня 2022 года.

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 24 января текущего года российские рыбаки добыли 279,3 тысячи тонн рыбы — на 15% больше уровня 2022 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 23 тысячи тонн, что на 1,3 тысячи тонн, или на 6%, выше уровня прошлого года. Добыча трески увеличилась на 1,3 тысячи тонн — до 13,7 тысячи тонн, пикши – на 0,6 тысячи тонн, до 8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 12,3 тысячи тонн.

Фото и видео: https://vk.com/fish_gov_ru?z=video-198760157_456239678%2F1be7b0781752641441%2Fpl_wall_-198760157