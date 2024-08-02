По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 31 июля 2024 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 2,97 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Причём темпы отставания за неделю ускорились более чем в два раза. На 22 июля они составляли 2,5%.

На 29 июля на Северном бассейне вылов составил 314,9 тысячи тонн, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 282,502 тысячи тонн рыбы, что на 6,5% ниже уровня соответствующего периода 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств добыто 170,409 тысячи тонн (на 7,6% больше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 112,093 тысячи тонн (22,1% меньше).

Напомним, в 2023 году вылов рыбы в РФ составил рекордные 5,3 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2022 году.