На Северном бассейне вылов в 2023 году снизился на 10%

Российские рыбаки в 2023 году, по предварительным данным, выловили 5,3 млн тонн рыбы, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства.

На Северном бассейне вылов снизился на 10%, до 474,7 тысячи тонн. В частности, трески добыто 276,9 тысячи тонн (на 57,2 тысячи тонн меньше), пикши - 81,8 тысячи тонн (на 0,8 тысячи тонн меньше), мойвы - 23 тысячи тонн (на 0,4 тысячи тонн больше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов составил 562,762 тысячи тонн (на 2,5% меньше), в том числе в зонах иностранных государств добыто 281,82 тысячи тонн (на 21,7% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 280,942 тысячи тонн (на 29,4% больше).