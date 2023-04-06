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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 11:00

На Северном бассейне вылов водных биоресурсов достиг 130 тысяч тонн

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 5 апреля российские рыбаки добыли более 1,48 млн тонн — на 11% выше уровня аналогичного периода 2022 года.

На Северном бассейне вылов достиг 130 тысяч тонн. Трески добыто 73 тысячи тонн, пикши – 24,6 тысячи тонн, что на 3,6 тысячи тонн больше уровня 2022 года, мойвы – 23,1 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 102,6 тысячи тонн.

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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Ирина
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