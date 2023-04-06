На Северном бассейне вылов водных биоресурсов достиг 130 тысяч тонн

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 5 апреля российские рыбаки добыли более 1,48 млн тонн — на 11% выше уровня аналогичного периода 2022 года.

На Северном бассейне вылов достиг 130 тысяч тонн. Трески добыто 73 тысячи тонн, пикши – 24,6 тысячи тонн, что на 3,6 тысячи тонн больше уровня 2022 года, мойвы – 23,1 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 102,6 тысячи тонн.