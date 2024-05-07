На Северном бассейне вылов водных биоресурсов увеличился в основном за счёт увеличения добычи мойвы

Рыбаки РФ ко 2 мая выловили 1 млн 862,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 3,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает Росрыболовство, на Северном бассейне вылов увеличился на 9,9%, до 181,8 тысячи тонн, в основном за счёт увеличения добычи мойвы на 28 тысяч тонн, до 51,1 тысячи тонн. В то же время промысел трески снизился на 4,9 тысячи тонн, до 88,9 тысячи тонн, пикши - на 12,3 тысячи тонн, до 20 тысяч тонн.

По данным Росрыболовства, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 106,538 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 34,6% меньше, чем год назад. В частности, в зонах иностранных государств вылов снизился на 17,5%, до 83,764 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - почти на 63%, до 22,774 тысячи тонн.