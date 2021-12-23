На Северном бассейне вылов водных биоресурсов вырос на 6,4%

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, на 21 декабря общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг 4,89 млн тонн, что на 0,8% больше уровня 2020 года.

На Северном бассейне вылов вырос на 6,4% и достиг 521,4 тысячи тонн. Объем добычи трески и пикши увеличился на 10% по каждому промысловому объекту и составил 335,44 тысячи тонн и 96 тысяч тонн соответственно.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот увеличил вылов на 23,5% – до 371 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи снизился на 13% – до 250,2 тысячи тонн.