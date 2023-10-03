Рыбаки РФ к 25 сентября выловили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 421,6 тысячи тонн рыбы, что на 5,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает Росрыболовство, в зонах иностранных государств выловлено 182,5 тысячи тонн (на 18,5% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 239,1 тысячи тонн (на 35,5% больше).

Всего вылов с учётом исключительной экономической зоны РФ составил 4,14 млн тонн, что на 11,7% больше, чем годом ранее.

На Северном бассейне выловлено 369,5 тысячи тонн рыбы, что на 10,1% меньше прошлогоднего.

По прогнозу Росрыболовства, в этом году рыбаки РФ могут выловить 5,08 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в прошлом году.